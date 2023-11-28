Деньги 28 ноября 2023, 15:31 Экономист Латкин посоветовал заранее закупать напитки и подарки к Новому году

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Некоторый товары лучше закупать заранее, пока они не подорожали к Новому году. Об этом рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на доктора экономических наук, профессора кафедры экономики и управления ВГУЭС Александра Латкина.

Он отметил, что лучше сконцентрироваться на покупке подарков к празднику в начале месяца, пока спрос не сказался на ценах. Также стоит заранее начать делать запасы продуктов и напитков, которые не испортятся к Новому году.

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«Есть спрос, который начинает возрастать к новогодним праздникам. А раз высокий спрос, то неизбежно, по законам рынка, будут цены подниматься», — подчеркнул эксперт.

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