Деньги 07 декабря 2023, 18:32 Экономист Латкин назвал обращение к криптовалютчикам не самым хорошим вариантом заработка

Читать 360tv в

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления ВГУЭС Александр Латкин в разговоре с журналистами «ФедералПресс» назвал обращение к экспертам по криптовалюте не самым лучшим способом заработка.

Сейчас в Сети появляется все больше так называемых экспертов, которые предлагают гражданам легко заработать, внеся определенную сумму на криптовалютный счет. Как отметил Латкин, это новый виток в развитии мошенничества.

Реклама

«Люди в России сейчас очень взволнованы ожиданиями того, что будет завтра. Имеется элемент плохих ожиданий — скачки курса доллара, проблемы в финансовой системе страны», — добавил экономист.