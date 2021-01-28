Экономист: курс валют не изменится кардинально в ближайшие полгода

Он уточнил, что рубль «нашел свои фундаментальные, якорные значения». Доллар — это от 74 до 76 рублей, евро — от 90 до 92. По словам экономиста, в ближайшее время кардинальных изменений не ожидается.

«Причин для того, чтобы коренным и серьезным образом изменились эти фундаментальные соотношения, пока не видно, и они, скорее всего, не будут видны в ближайшие как минимум полгода», — подчеркнул он.