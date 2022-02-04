Экономист: курс доллара останется на уровне 76 рублей

После резкого повышения курса доллара в середине января на фоне негативных факторов, которые сказались на российской экономике, сейчас происходит коррекция стоимости американской валюты. Курс доллара опустился до 76 рублей и продолжит колебаться в этом диапазоне. Такой прогноз в беседе с RT на предстоящую неделю сделал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Он пояснил, что у валютных курсов есть определенные стационарные точки, зависящие от внешних факторов. Именно из-за этого рубль сильно опустился в середине января. Но сейчас ситуация скорректировалась и курс доллара остановился на уровне 76 рублей.

«Колебания происходят вокруг точки 76 рублей за доллар, и на следующей неделе, видимо, такой курс мы и будем видеть», — заявил Беляев.

Он не исключил, что курс американской валюты может опуститься ниже, если появятся позитивные новости для рубля.

По данным Центрального банка России, курс доллара на пятницу, 4 февраля, составил 76,65 рубля. На ближайшую субботу регулятор снизил стоимость американской валюты до 76,05 рубля.