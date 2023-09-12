Деньги 12 сентября 2023, 18:34 Экономист Козырев предсказал падение курса доллара

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Центробанк принял своевременные меры для укрепления рубля, и в ближайшие дни доллар опустится еще ниже. Об этом радиостанции Sputnik рассказал экономист Максим Козырев.

По его словам, поднятие ключевой ставки сыграло свою роль, и курс доллара опустился уже до 95 рублей. Также Центробанк планирует продать большой объем валюты, что также скажется на укреплении рубля.

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«Курс находится в некоем коридоре величин, которые в текущий момент более-менее устраивают», — отметил экономист.

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