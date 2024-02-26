Деньги 26 февраля 2024, 18:54 Экономист Костиков призвал россиян относиться к маленьким займам очень осторожно

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Россияне стали чаще брать небольшие кредиты на сумму от 20 до 30 тысяч. К таким займам следует отнестись максимально осторожно, сообщил доктор экономических наук Игорь Костиков в эфире телеканала ОТР.

По словам специалиста, проценты по небольшим кредитам существенно выше, обслуживать их дороже. Заемщик должен четко понимать, что он в состоянии выплатить долг.

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«Потому что зачастую вы выходите на ситуацию, когда получается кредитная пирамида — вы берете следующий кредит, чтобы погасить предыдущий. И все это растет и растет», — отметил Костиков.