Экономист Косой дал совет тем, кто хочет начать копить деньги | 360°

Деньги 18 октября 2022, 12:01 Экономист Косой дал совет тем, кто хочет начать копить деньги

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Чтобы научиться копить деньги, нужно откладывать определенное количество с каждой зарплаты и рассчитывать на эти деньги только в долгосрочной перспективе. Об этом Ura.ru рассказал президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой.

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К отложенным деньгам следует относиться как к налогу - то есть, вообще не рассматривать их как часть своего текущего бюджета. Экономист отметил, что у некоторых банков есть сервисы, позволяющие автоматически откладывать часть дохода на депозит.