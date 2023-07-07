Деньги 07 июля 2023, 13:15 Экономист Константинова: к 12 июля доллар может достичь отметки в 100 рублей

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Стремительный рост курса американской и европейской валют может привести к тому, что к 12 июля доллар достигнет отметки в 100 рублей. Об этом рассказала экономист Екатерина Константинова, сообщила Teleprogramma.pro.

По словам специалиста, пик ожидается в середине следующей недели, именно в этот период может сбыться самый пессимистический сценарий по прогнозам роста курса валют.

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Как сообщило Utro.ru, 6 июля курс американской валюты достиг отметки в 92,43 рубля.