Деньги 21 ноября 2022, 21:30 Экономист Колташов рассказал, сколько придется потратить на Новогодний стол в 2023 году Экономист Колташов заявил, что цена новогодних продуктов вырастет на 15-20% к 2023 году

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Стоимость «новогодних» продуктов перед праздниками вырастет на 15-20%, в сравнении с прошлым годом. Таким мнением поделился российский экономист Василий Колташов, сообщило Nation News.

Специалист пояснил, что в стране зафиксировали сильную инфляцию. Однако, несмотря на рост цен, выбор продуктов остается довольно обширным.

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Колташов подчеркнул, что во время закупки продуктов стоит отдать предпочтение отечественным товарам. Цены на них повысились незначительно.

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«Чем больше дорогих продуктов отечественного производства вы покупаете, например, икры, тем больше будет экономия», — посоветовал Колташов.