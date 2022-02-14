Экономист Колташов назвал два способа сохранить сбережения без покупки долларов

Хранить сбережения в валюте становится все менее выгодно, считает экономист Василий Колташов. В разговоре с ИА Nation News он назвал другие способы сохранения сбережений.

По мнению эксперта, наиболее надежные варианты — металлы и ценные бумаги.

«Может быть, разумно иметь „металлические счета“: золото, серебро, платина. Есть ценные бумаги крупных российских компаний. Они сейчас обвалились, в них можно войти. Единственное, я не рекомендую брать бумаги компаний, занимающихся цветными металлами, поскольку в последние годы они платили просто издевательские дивиденды. Это более выгодное средство спасения от инфляции. Открытие брокерского счета в любом крупном российском банке, покупка акций больших российских компаний — таков рецепт. Рублевые депозиты тоже становятся доходнее», — рассказал Колташов.