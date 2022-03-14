Экономист Колташов: дефолта в России не будет

Несмотря на кризис экономики, дефолта в России быть не может, считает экономист Василий Колташов. Своей точкой зрения он поделился с Общественной службой новостей.

Он пояснил, что деньги, чтобы платить по счетам, у России есть.

«Запад, конечно, планирует организовать в России дефолт, но он не может его организовать — лишь объявить. Например, используя тот факт, что Россия рассчитывается по долговым бумагам в рублях. И деньги эти получателям из стран, объявивших нам санкции, не выплачиваются до снятия санкций, а складируются на специальных счетах. Запад может объявить это дефолтом. Но это точно также, как один сосед из нелюбви объявляет другого сумасшедшим», — считает специалист.