Экономист Колганов назвал лучший способ хранить сбережения

Сбережения россиянам выгоднее хранить в банке, а не наличными. Об этом NEWS.ru рассказал экономист Андрей Колганов.

Он пояснил, что какую-то финансовую подушку на случай непредвиденных жизненных ситуаций иметь необходимо. Но откладывать деньги нужно с умом.

«Подушка безопасности должна быть. А чтобы она не обесценивалась, лучше прибегнуть к банковским депозитам или купить облигации федерального займа или крупных надежных компаний. Доходность по облигациям немного выше, чем доходность по депозитам, тем более что их можно в любой момент продать», — посоветовал эксперт.

Часть сбережений он порекомендовал хранить в иностранной валюте.