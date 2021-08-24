Новости о том, что «Северный поток — 2» скоро закончат, повлияли на снижение цен на газ в Европе. Однако это кратковременный эффект. В будущем работа газопровода не будет оказывать столь сильного влияния на ситуацию на рынке. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

«Сама новость о том, что „Северный поток — 2“ скоро будет введен в действие, уже привела к снижению цен на газ в Европе. Поскольку естественно, что расширение предложения всегда меняет баланс спроса и предложения в пользу снижения цены. Но я думаю, что эффект это кратковременный, новостной», — заявил эксперт.

По его мнению, на самом деле объемы поставок если и будут меняться, то не под влиянием того, что открылась еще одна нитка газопровода, а под влиянием роста спроса на газ.

«Ведь газ покупают не потому, что появился новый газопровод, а потому, что он нужен», — отметил он.

По словам Колганова, спрос после запуска «Северного потока — 2» будет меняться под влиянием сезонных факторов, а также под влиянием спада или роста экономической активности.

Также собеседник «360» прокомментировал новость о том, что акции «Газпрома» обновили ценовой максимум за 13 лет в преддверии запуска газопровода.

«Здесь „Северный поток — 2“ — новостной повод больше, чем причина роста акций „Газпрома“. „Газпром“ демонстрирует фундаментально очень хороший экономический результат. Рост спроса на газ есть в мире, „Газпром“ этот спрос эффективно удовлетворяет, его доходы растут», — сказал Колганов.

Компания по своим фундаментальным экономическим показателям выглядит очень привлекательно, отсюда рост цен на акции, отметил он. По его прогнозу, «Газпром» на биржевом рынке в ближайшее время будет чувствовать себя уверенно.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский 24 августа заявил о том, что до окончания фактического строительства «Северного потока — 2» осталось несколько недель. Об этом написала газета «Известия».