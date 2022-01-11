Экономист Колганов рассказал, с чем связано падение биткоина ниже 40 тысяч долларов

Экономист Андрей Колганов объяснил, почему биткоин упал ниже 40 тысяч долларов. Об этом сообщил RT.

«Поскольку за биткоином не стоит, как правило, никаких реальных активов, то колебание курса определяется крупными игроками на криптовалютных рынках. В зависимости от их поведения меняется цена на криптовалюту, на биткоин», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что строить дальнейшие прогнозы на курс биткоина не стоит. По его словам, предугадать решения «крупных игроков» довольно сложно. Он обратил внимание также на тот факт, что ранее стоимость биткоина падала в разы ниже 40 тысяч долларов.