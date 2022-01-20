Экономист Колганов не оценил идею Центробанка запретить обмен криптовалют в России

В Центробанке РФ предложили запретить обмен криптовалют, поскольку майнинг может нанести существенные риски для экономики и финансовой стабильности страны. Заявление Центробанка прокомментировал экономист Андрей Колганов, написал RT.

По словам эксперта, криптовалюта не несет существенных рисков как для экономики России, так и для других стран.

«Влияние криптовалюты на чью бы то ни было экономику я расцениваю как совершенно незначительное, потому что общая доля криптовалют в совершении реальных сделок меньше процента, какие-то десятые доли», — сообщил он.

Он отметил, что исключение криптовалюты из оборота повлияет лишь на игроков на этом рынке. Технически осуществить такого рода запрет, по его словам, практически невозможно. Даже в случае блокировок соответствующих сайтов есть много способов их обойти.