Деньги 20 февраля 2024, 18:51 Экономист Коган заявил, что курс рубля мало зависит от президентских выборов

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Исполнение госбюджета и мировые цены на нефть — это основные факторы, которые влияют на курс рубля, а вовсе не выборы президента. Об этом «Ридусу» рассказал инвестиционный эксперт профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

По его словам, разговоры о том, что после выборов рубль обрушится, сильно преувеличены. Эксперт подчеркнул, что даже при худших раскладах не стоит ждать колоссальной девальвации.

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«Доходы бюджета могут не срастись с расходами — в самом трагическом варианте где-то на четыре-пять триллионов. Может ли это вызвать колоссальную девальвацию? Нет, не может», — отметил Коган.

Он добавил, что нет оснований полагать, что доллар будет стоит больше 110 рублей.

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