Экономист Коган высказался о новой платформе ЦБ «Знай своего клиента»

Цетробанк РФ создал специальную платформу «Знай своего клиента». Экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган заявил, что такое нововведение может создать некоторые проблемы для клиентов банков. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

С помощью данной платформы клиентам будут присваивать высокий, средний или низкий уровень риска. Однако, по словам специалиста, банки могут начать злоупотреблять своими полномочиями.

«Если банку показалось, что клиент проводил подозрительные транзакции, то совершенно невинная блокировка переводов для клиента может привести к тому, что после нескольких раз его по надуманной причине поместят в красную или черную зону, а потом он не отмоется», — пояснил эксперт.