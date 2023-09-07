Деньги 07 сентября 2023, 10:59 Экономист Коган призвал сбалансировать бюджет, чтобы остановить падение рубля

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В российском бюджете сейчас образовался большой дефицит из-за расходов. Необходимо его сбалансировать, но в ближайшее время этого не произойдет. Об этом «ФедералПресс» рассказал профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Он объяснил, что снизить расходы пока не получится. А, чтобы увеличить доходы, нужно больше продавать, что тоже невозможно из-за высокого давления санкций. И, даже несмотря на то, что цены на нефть сейчас растут и возвращаются к докризисному уровню, глобально на бюджет это не повлияет.

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Экономист предрек большее поступление валюты за счет этого. Но подчеркнул, что при такой высокой процентной ставке почти невозможно изменить ситуацию.

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