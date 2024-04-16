Деньги 16 апреля 2024, 13:56 Экономист Коган не увидел ничего удивительного в повышении доллара до 94 рублей

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Ничего удивительного в том, что доллар продемонстрировал повышение в последние дни, нет. Об этом «Ридусу» сообщил президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, комментируя увеличение курса доллара до 94 рублей на Мосбирже.

По его словам, соответствующая ситуация происходит на фоне возрастания напряженности в мире. Другая причина связана с политикой Минфина, который прекратил продавать валюту и стал ее закупать.

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Во второй половине года доллар будет колебаться в диапазоне 95–99 рублей, возможно — 100 рублей, добавил экономист.