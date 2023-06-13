Деньги 13 июня 2023, 17:46 Экономист Климанов: отказ от установленных налоговых льгот для нефтяников будет сохранять свою значимую роль

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Предлагаемый отказ от установленных налоговых льгот для части нефтяных компаний и дальше будет сохранять свою значимую роль. Об этом сообщил доктор экономических наук Владимир Климанов сайту INFOX.

По словам специалиста, инициированное несколько лет назад введение налога на дополнительный доход для нефтяников должно было создать стимулы для компаний заниматься более глубокой эксплуатацией месторождений.

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Экономист отметил, что образовавшийся дефицит нужно закрывать, в противном случае подобные идеи по увеличению доходов будут в ущерб другим задачам экономического развития РФ, сообщили «Народные новости».