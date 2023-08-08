Деньги 08 августа 2023, 18:10 Экономист Карнова спрогнозировала рост доллара до 100 рублей до конца года

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Сейчас многие специалисты перестали сомневаться в том, что до конца текущего года доллар достигнет отметки в 100 рублей. Об этом сообщила экономический обозреватель Наталья Карнова в эфире радиостанции Sputnik.

По словам эксперта, ослабление рубля связано с тем, что в бюджет приходит меньше валюты за счет ситуации на рынке нефти, из-за чего она растет в цене. При этом экономист подчеркнула, что такой курс доллара долго не продержится.

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Карнова также отметила динамичное развитие отечественной экономики в сельскохозяйственной отрасли и IT-сфере.