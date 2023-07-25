Деньги 25 июля 2023, 15:54 Экономист Карнова сообщила, что в цифровых рублях оформлять кредиты будет невозможно

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Шеф-редактор АЭИ «Прайм», экономический обозреватель Наталья Карнова в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, что цифровые рубли не предоставят возможность россиянам оформлять кредиты и депозиты.

По словам экономиста, преимущество цифрового рубля заключается в том, что при операциях с ним не нужно будет платить комиссии банкам. Клиент может взять кредит в безналичных рублях, зайти в цифровой кошелек и перевести их в цифровые рубли, чтобы совершать нужные платежи, добавила Карнова.

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Ранее стало известно, что закон о правовом статусе цифрового рубля вступит в силу с 1 августа.