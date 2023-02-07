Деньги 07 февраля 2023, 14:37 Экономист Карнова рассказала, сможет ли Россия потеснить доллар как главную мировую валюту Наталья Карнова: золотовалютные резервы могут быть использованы для создания новой валюты

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Шеф-редактор АЭИ «Прайм», экономический обозреватель Наталья Карнова в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, сможет ли Россия каким-то образом повлиять на превосходство доллара как мировой валюты.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты перечислили Украине более пяти миллионов долларов, принадлежавших российскому бизнесмену Константину Малофееву.

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«Малофеев — история прецедентная. Дело не в его пяти миллионах. Дело в том, что такими делами Запад пытается создать прецедент, чтобы как-то подобраться к нашим замороженным резервам, к тем 300 миллиардам, которые находятся сейчас на зарубежных счетах», — считает Карнова.

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По ее словам, золотовалютные резервы России смогут быть использованы в будущем для создания новой региональной валюты, которая, возможно, потеснит доллар на мировых рынках.

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