Деньги 12 декабря 2023, 12:41 Экономист Карнова: проблем с выводом средств российских клиентов с криптобиржи Binance не предвидится

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Международная криптобиржа Binance прекратит поддержку рубля с 31 января. При этом никаких проблем с выводом средств российских клиентов с биржи не предвидится, сообщила экономический обозреватель Наталья Карнова в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, торговля криптовалютами с использованием рубля перейдет к купившей бизнес бирже в РФ компании CommEX. Пользователи смогут либо вывести деньги, либо перевести на другие биржи.

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Карнова отметила, что уход Binance от российского рубля экономически никак не обоснован. Причиной этого могли стать санкционные ограничения и политика, добавила она.