Деньги 07 февраля 2023, 16:42 Экономист Карнова посоветовала вкладывать деньги в здоровье и образование

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Шеф-редактор АЭИ «Прайм», экономический обозреватель Наталья Карнова в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, что тем, кто плохо разбирается в ситуации на финансовым рынке, стоит вкладывать деньги не в ценные бумаги, а в свое образование и развитие.

Хорошей инвестицией будет вклад в собственное здоровье.

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«Вкладывать в свое здоровье, образование, в образование и здоровье близких. В период нестабильности стоит придерживаться наименее рисковых стратегий — положить деньги в банк на депозит, в конце концов», — добавила экономист.

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При этом Карнова подчеркнула, что с помощью депозита инфляцию отбить не получится, поскольку средняя ставка по депозитам составляет примерно 6,5%, а инфляция — 7,8%.