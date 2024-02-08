Деньги 08 февраля 2024, 18:22 Экономист Калугин указал на недостатки инвестиций в драгоценные камни

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Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин рассказал, стоит ли приобретать драгоценные камни в качестве инвестиций. Он назвал такое начинание сомнительным, сообщил «ФедералПресс».

По словам эксперта, бриллианты, алмазы, рубины, сапфиры и изумруды имеют очень много характеристик. Их может определить только профессиональный ювелир, пояснил Калугин.

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Экономист отметил, что для вложений необходимо разбираться во всех тонкостях данной сферы. Кроме того, потребуются траты на огранку, охрану и логистику.