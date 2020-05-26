    26 мая 2020, 11:07

    Экономист Калугин объяснил рекордный ввоз долларов в Россию

    Ольга Ситникова

    Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин отметил, что в Россию доставили большое количество наличных долларов. При помощи иностранной валюты граждане защищаются от экономического кризиса. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    «Люди сняли эти деньги, чтобы положить под подушку. Это очевидно. Люди понимают, что сейчас есть проблемы в экономике и, скорее всего, к концу года рубль опустится. Это стандартная реакция российского гражданина на экономические проблемы», — уточнил Калугин.

    По словам эксперта, пять миллиардов долларов — не слишком крупная сумма, так как около 100 миллиардов лежат в валютных депозитах. Дома люди хранят порядка 80 миллиардов.

    Калугин обратил внимание на статистику за апрель и май: в ней отметится ввоз крупной суммы.

    «Все зависит от того, как будет идти статистика по оттокам с депозитов. Это две части одного процесса», — заключил аналитик.

    Ранее отечественные банки доставили в страну рекордное число наличных долларов. За последние шесть лет эта сумма оказалась наиболее крупной.