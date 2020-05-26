Экономист Калугин объяснил рекордный ввоз долларов в Россию

«Люди сняли эти деньги, чтобы положить под подушку. Это очевидно. Люди понимают, что сейчас есть проблемы в экономике и, скорее всего, к концу года рубль опустится. Это стандартная реакция российского гражданина на экономические проблемы», — уточнил Калугин.

По словам эксперта, пять миллиардов долларов — не слишком крупная сумма, так как около 100 миллиардов лежат в валютных депозитах. Дома люди хранят порядка 80 миллиардов.

Калугин обратил внимание на статистику за апрель и май: в ней отметится ввоз крупной суммы.

«Все зависит от того, как будет идти статистика по оттокам с депозитов. Это две части одного процесса», — заключил аналитик.

Ранее отечественные банки доставили в страну рекордное число наличных долларов. За последние шесть лет эта сумма оказалась наиболее крупной.