Экономист Калугин объяснил, когда восстановится российский рынок акций

Восстановление рынка российских акций, обвалившегося после начала спецоперации России, может занять больше года, считает эксперт по экономике и финансовым рынкам Виталий Калугин. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Точные сроки назвать невозможно, но понятно, что процесс будет долгим.

«Надо понимать, что в наши акции вкладывалось много нерезидентов. Их возврат займет время, потому что не совсем понятно, что будет с наземной. Если, условно говоря, через неделю [из Украины] Россия уйдет, то восстановление будет более быстрым. Но даже так до уровня в 1600 пунктов индекса РТС мы будем восстанавливаться долго. Возможно, что даже в этом году этого не произойдет», — считает Калугин.