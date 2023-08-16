Деньги 16 августа 2023, 11:54 Экономист Кабаков спрогнозировал рост ставки выше 12%

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Ставка по ипотеке может подняться выше 12% на фоне поднятия Центробанком ключевой ставки с 8,5% до 12% годовых. Об этом сообщил кандидат экономических наук Ярослав Кабаков в беседе с Ura.ru.

По словам специалиста, в сложившихся условиях на рынке недвижимости вероятен рост цен на квадратный метр. Кроме того, поднятие ставки выгодно российским банкам из-за повышения стоимости кредитования.

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При этом в такой ситуации возникнут дополнительные риски в виде банкротства некоторых заемщиков, добавил Кабаков.