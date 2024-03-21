21 марта 2024, 14:42
Экономист Кабаков назвал феноменальной наценку на китайские автомобили в РФ
Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков предложил обратить внимание на наценку, которую устанавливают посредники при продаже китайских машин в РФ. Об этом сообщило ИА НСН.
«Сравните цены на автомобиль в Китае и такой автомобиль в России, большая разница. Куда эти все деньги уходят? Эта наценка просто феноменальная», — высказался экономист.
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По его мнению, ограничение конкуренции в такой ситуации — кража у населения, добавила «Свободная пресса».
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