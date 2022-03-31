Экономист Юрий Твердохлеб рассказал, как грамотно делать сбережения

Делать накопления нужно так, чтобы в бюджете оставались средства на комфортную жизнь, передала «Вечерняя Москва». Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб рассказал изданию об одной из существующих моделей сберегательного поведения.

Для начала нужно изучить свой общий бюджет и определить обязательные ежемесячные траты: на продукты, одежду, счета за услуги, мобильную связь, транспорт и прочее. Каждый пункт нужно рассмотреть отдельно: например, может оказаться, что вы слишком много платите за интернет и есть более дешевые тарифы. Оставшиеся средства уже можно класть в копилку.

«Но в жизни каждого человека есть и траты, связанные с получением удовольствия, и расходы, носящие несистемный характер. Поэтому оставшуюся сумму рекомендуют делить в следующей пропорции: одна треть — на внеплановые расходы, две трети — на сбережения», — посоветовал экономист.