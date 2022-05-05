Экономист Юденков заявил, что россияне не откажутся от попавших под санкции банков

Россияне не откажутся от пользования услугами банков, попавших под санкции, так как на данный момент в стране нет подходящей альтернативы. Таким мнением поделился экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист пояснил, что на территории страны существуют в основном крупные и средние банки. При этом небольших региональных организаций практически нет, передал сайт kp.ru.

«К сожалению, исторически у нас сложилось так, что есть только крупные банки и средние. А мелкие скорее полумертвы, чем полуживы… Но проблема заключается в том, что мелкие организации оказались на грани выживания и переходить людям просто некуда», — пояснил он.