facebook_pixel
    21 марта 2022, 12:20

    Экономист Юденков напомнил об удобном способе откладывать деньги

    Полина Гребенщикова

    Откладывать деньги лучше понемногу с каждого поступления, передала «Вечерняя Москва». Экономист Юрий Юденков рассказал, как сейчас лучше копить и хранить сбережения.

    «Известное древнее правило — откладывайте десятину, то есть 10% от своего дохода», — сказал Юденков.

    Он добавил, что государственная экономика страдает, если все хранят деньги наличными и порекомендовал делать рублевые вклады.

    «Локально сейчас хорошая ситуация, когда можно вложить свободные рубли в банк на выгодных условиях — больше 20% годовых на три-шесть месяцев. Если есть свободные рубли, то имеет смысл отнести их в надежный банк под указанный процент», — считает экономист.