Экономист Юденков напомнил об удобном способе откладывать деньги

Откладывать деньги лучше понемногу с каждого поступления, передала «Вечерняя Москва». Экономист Юрий Юденков рассказал, как сейчас лучше копить и хранить сбережения.

«Известное древнее правило — откладывайте десятину, то есть 10% от своего дохода», — сказал Юденков.

Он добавил, что государственная экономика страдает, если все хранят деньги наличными и порекомендовал делать рублевые вклады.

«Локально сейчас хорошая ситуация, когда можно вложить свободные рубли в банк на выгодных условиях — больше 20% годовых на три-шесть месяцев. Если есть свободные рубли, то имеет смысл отнести их в надежный банк под указанный процент», — считает экономист.