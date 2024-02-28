Деньги 28 февраля 2024, 15:06 Экономист Языкова назвала высокие риски и сложность хранения минусами криптовалюты

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Россиянам представлено большое количество разнообразных способов хранения сбережений. Однако каждый инструмент имеет как плюсы, так и минусы. В первую очередь важно определить цели и сроки инвестирования, рассказала заведующая кафедрой бухгалтерского учета и налогообложения Университета «Синергия» Светлана Языкова в беседе с «ТСН24».

По ее словам, всем известные банковские вклады отличаются надежностью и доступностью. Однако доходность от них достаточно низкая. Кроме того, приходится отслеживать уровень ключевой ставки.

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А вот на криптовалюте потенциально можно много заработать, добавила экономист. При этом к недостаткам она отнесла очень большой риск, высокую волатильность, а также сложность хранения и использования.