Деньги 08 февраля 2023, 22:17 Экономист Иванов рассказал, поднимется до курс доллара до 80 рублей Экономист Иванов заявил, что с большой вероятностью доллар не поднимется до 80 рублей

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Факторов, которые могли бы спровоцировать рост курса доллара до 80 рублей, на данный момент нет. Однако полностью исключать такую вероятность не стоит. Такой информацией поделился управляющий директор УК «Открытие»Василий Иванов. Об этом сообщила Lenta.Ru.

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По словам специалиста, на курсе доллара сказываются сразу несколько факторов — долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. Сейчас ситуация такова, что оснований для его роста нет. Однако все может измениться в один момент.