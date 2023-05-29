Деньги 29 мая 2023, 14:13 Экономист Хрусталева посоветовала воспользоваться рефинансированием, чтобы закрыть кредитку

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Если по кредитной карте накопился долг и закрыть его не получается, есть несколько выходов из ситуации. Об этом Ura.ru рассказала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.

Она посоветовала, во-первых, воспользоваться услугой рефинансирования. Этот наиболее быстрый способ справиться с долгом. Если не удалось, можно поискать потребительский кредит в другом банке под меньший процент. Наконец, попытаться договориться с кредитной организацией, которая выпустила карту.

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«Для этого можно попросить у банка пересмотреть условия платежей. Например, увеличить срок возврата, уменьшив ежемесячную сумму выплаты, или изменив назначение платежей. По условиям погашения кредита вносимые суммы могут направляться сначала на погашение штрафных санкций или процентов, таким образом, общая задолженность может накапливаться, если не погашать основной долг», — посоветовала эксперт.

Она добавила, что также можно попытаться взять кредитные каникулы.

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