Экономист Холод посоветовал не закупаться большим количеством товаров впрок

Многие люди, опасаясь кризиса, закупают большое количество товаров впрок. Профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод заявил, что такое поведение лишь приближает дефицит на полках магазинов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Есть такие, которые в ожидании удорожания начинают скупать, тем самым провоцируя это самое удорожание. Каждая торговая система и глобальная торговая система целой страны рассчитана на нормативный потребительский спрос», — заметил специалист.

Эксперт заявил, что если приобретать продукты в разы больше необходимого, то полки магазинов опустеют. По его словам, логистика не рассчитана на такое количество спроса.