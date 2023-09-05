Деньги 05 сентября 2023, 11:45 Экономист Хазин заявил, что Турция может безболезненно отказаться от доллара

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Турция и Россия могут полностью отказаться от расчета в долларах и евро, потому что между странами — активный товарооборот. Об этом радиостанции Sputnik рассказал экономист Михаил Хазин.

Он напомнил, что за последний год товарооборот между странами вырос на 80%. Причем страны постоянно покупают друг у друга различные товары, поэтому национальная валюта каждой не будет копиться без дела. Взаимовыгодное сотрудничество позволяет Турции совершенно отказаться от доллара и евро.

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Однако есть небольшая сложность для России. В Турции очень высокая инфляция, поэтому нужно очень четко соблюдать все сроки оплат.

«Поэтому нельзя надолго замораживать платежи в лирах: если мы не получили в лирах сегодня, то завтра мы получим по номиналу то же самое, а в реальности — намного меньше», — подчеркнул экономист.

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