Экономист Хазин объяснил решение ЦБ РФ ограничить торги на бирже иностранными акциями

Решение Центробанка ограничить торги на бирже иностранными акциями обусловлено юридически-правовыми причинами. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал экономист Михаил Хазин.

Речь идет о ценных бумагах, заблокированных международными депозитариями. Новые правила вступают в силу с 30 мая. Такое решение ЦБ обусловлено юридической необходимостью.

«Потому что переход прав собственности должен отмечаться в депозитарии. Если депозитарий этого не делает, то создаются разного рода правовые коллизии. Например, вы здесь бумаги продали, тут все оформлено. А с точки зрения депозитария владелец старый. И объяснить потом задним числом всю вот эту вот последовательность действий совершенно невозможно. Можно это делать в рамках договорных обязательств и потом регистрировать эти договоры, в том числе и задним числом, но делать это в рамках биржевой торговли, когда сделки происходят практически автоматически и быстро, это достаточно сложно», — пояснил экономист.