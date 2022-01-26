Экономист Хазин объяснил, как России уйти от долларовой зависимости

Сейчас Россия испытывает зависимость от доллара. Однако есть способы, с помощью которых можно избавиться от потребности в иностранной валюте. Экономист Михаил Хазин в беседе с Nation News рассказал, какие долларовые инвестиции не являются необходимыми для страны.

«Долларовые инвестиции идут очень слабо. Оторваться от доллара в этом смысле ничего не стоит. Перевести инвестиции на рубли очень легко. Это можно сделать уже сейчас», — заметил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что России необходимо переводить спрос на нефть и газ, добываемые в стране. Он отметил также, что с Индией и Китаем страна может перейти на бартерный формат отношений. Такая политика будет в разы более выгодной для Москвы.