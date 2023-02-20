Деньги 20 февраля 2023, 23:41 Экономист Григорян рассказал, какие проблемы могут возникнуть при досрочном погашении кредита Экономист Григорян предупредил, что досрочное погашение кредита может лишить накоплений

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Погашение кредита досрочно может значительно снизить сумму выплаты по процентам. Однако у подобного метода существуют свои подводные камни. Финансовый эксперт Сергей Григорян рассказал, на что стоит обратить внимание. Об этом сообщил «Прайм».

Специалист пояснил, что многие люди забывают закрывать платежи после внесения досрочных средств. Однако досрочное погашение не освобождает от ежемесячного списания.

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Кроме того, часто, чтобы закрыть кредит досрочно, многие плательщики используют средства из финансовой подушки. Из-за этого они могут остаться без денег в случае непредвиденных ситуаций, написало utro.ru.

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