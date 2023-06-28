Деньги 28 июня 2023, 17:41 Экономист Григорьев: Центробанк может повысить ключевую ставку из-за ослабления курса рубля

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Центробанк России может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании на фоне ослабления курса рубля относительно доллара и евро. Об этом сообщил финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, такое решение регулятора плохо скажется на российской экономике, справиться с ростом инфляции путем повышения ставки будет достаточно сложно.

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Григорьев отметил, что более эффективным способом борьбы с обесцениванием денег станет наращивание объема реальных товаров и услуг, сообщил сайт kp.ru.