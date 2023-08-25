Деньги 25 августа 2023, 12:58 Экономист Григорьев спрогнозировал повышение курса рубля

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Финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с «ФедералПресс» рассказал, что с наступлением осени российский рубль может укрепиться по отношению к доллару.

Как отметил экономист, продавая подорожавшую валюту, можно купить большее количество рублей. Ослабление рубля как раз выгодно властям. Они смогли выполнить бюджетные обязательства за счет продажи валюты.

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Григорьев отметил, что рубль может укрепиться лишь тогда, когда соотношение экспорта и импорта улучшится и в страну станет поступать больше иностранных денег.