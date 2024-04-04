04 апреля 2024, 14:19
Экономист Григорьев спрогнозировал евро по 99 рублей во втором квартале 2024 года
Во втором квартале 2024 года евро будет находиться на той же отметке, что и сейчас — 99 рублей. Об этом изданию kp.ru сообщил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.
При этом эксперт уточнил, что многое будет зависеть от внешнеэкономической деятельности страны. Важно то, какую позицию власти займут в отношении валютных ограничений.
Реклама
Положительным фактором для укрепления рубля по-прежнему остается повышение цены на нефть, добавил Григорьев.
Евро
Реклама
Реклама