Деньги 04 апреля 2024, 14:19 Экономист Григорьев спрогнозировал евро по 99 рублей во втором квартале 2024 года

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Во втором квартале 2024 года евро будет находиться на той же отметке, что и сейчас — 99 рублей. Об этом изданию kp.ru сообщил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

При этом эксперт уточнил, что многое будет зависеть от внешнеэкономической деятельности страны. Важно то, какую позицию власти займут в отношении валютных ограничений.

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Положительным фактором для укрепления рубля по-прежнему остается повышение цены на нефть, добавил Григорьев.