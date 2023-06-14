Деньги 14 июня 2023, 16:47 Экономист Григорьев спрогнозировал дальнейший рост курсов доллара и евро

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В ближайшей перспективе курсы американской и европейской валют продолжат свой рост. Об этом сообщил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, адаптация российской экономики к новым условиям не завершена, положение сферы во многом зависит от экспортных доходов и импорта зарубежной продукции. При этом высокий курс доллара и евро может быть выгодным бюджету, добавил Григорьев.

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Как сообщило Utro.ru, в ходе торгов курс американской валюты поднялся выше 84 рублей, курс евро — выше 90 рублей.