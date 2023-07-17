Деньги 17 июля 2023, 23:49 Экономист Григорьев рассказал, при каком условии произойдет укрепление рубля Экономист Григорьев: рубль укрепится при балансе поступлений от экспорта и импорта

Читать 360tv в

Рубль еще может укрепить свои позиции. Таким мнением поделился кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист пояснил, что это произойдет в случае улучшения торгового баланса. Поступления от экспорта должны превзойти поступления от импорта. При этом данный сценарий является вполне вероятным.

Реклама

«Это вероятно, потому что страны Персидского залива, например, Саудовская Аравия, снова озвучили планы по снижению добычи нефти. Это приведет, естественно, к росту стоимости нефти и, возможно, сыграет на пользу России», — отметил Григорьев.