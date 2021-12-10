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    10 декабря 2021, 17:29

    Экономист Григорьев рассказал, как распознать финансовую пирамиду

    Дарья Морозова

    Экономист Владимир Григорьев дал рекомендации, как распознать финансовую пирамиду. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Во-первых, должно настораживать, если предприятие обещает слишком высокую прибыль.

    «Нужно посмотреть на каком-нибудь сайте-интеграторе средние ставки по банковским депозитам. Понятно, что они всегда невысоки», — пояснил эксперт.

    Кроме того, следует изучить, чем именно занимается компания.

    «Как правило, эти организации никогда не могут толком объяснить, во что они вкладывают деньги», — объяснил Григорьев.