Экономист Григорьев рассказал, как распознать финансовую пирамиду

Экономист Владимир Григорьев дал рекомендации, как распознать финансовую пирамиду. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Во-первых, должно настораживать, если предприятие обещает слишком высокую прибыль.

«Нужно посмотреть на каком-нибудь сайте-интеграторе средние ставки по банковским депозитам. Понятно, что они всегда невысоки», — пояснил эксперт.

Кроме того, следует изучить, чем именно занимается компания.

«Как правило, эти организации никогда не могут толком объяснить, во что они вкладывают деньги», — объяснил Григорьев.