Деньги 11 января 2023, 15:11 Экономист Григорьев рассказал, как можно заработать на инвестиционных монетах Экономист Григорьев рассказал, что инвестиционные монеты постепенно растут в цене

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Инвестиционные монеты являются отличным способом заработка, ведь из-за ограниченного тиража они постепенно начинают расти в цене. Таким мнением поделился кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист рассказал, что приобрести такие монеты можно в крупных коммерческих банках. Кроме того, такие деньги распространяют коллекционеры на вторичных рынках, написали «Известия».

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«Через год-два-три их можно будет продать по цене, намного превышающей, иногда в разы превышающей ту сумму, которая была в них вложена», — пояснил Григорьев.

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