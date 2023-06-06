Деньги 06 июня 2023, 16:08 Экономист Григорьев призвал россиян отказаться от микрозаймов

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Многие россияне пользуются микрозаймам, потому что получить их очень легко, но из-за этого люди и оказываются потом в безвыходных ситуациях. Об этом Lenta.ru рассказал финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Он подчеркнул, что многие не хотят собирать справки и подтверждающие документы для банков. Поэтому их подкупает простота получения микрозаема.

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Но, как добавил сайт kp.ru, люди не думают, под какие огромные проценты они берут деньги.

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