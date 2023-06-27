Деньги 27 июня 2023, 16:37 Экономист Григорьев предположил, что курс доллара и евро останется на прежнем уровне

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Курсы американской и европейской валюты в ближайшее время вряд ли претерпят какие-то значительные изменения. Таким мнением с Lenta.ru поделился кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Он отметил, что взлет валют спровоцирован тем, что российские компании начали скупать валюты на фоне неспокойной обстановки в стране. По мнению аналитика, никакие фундаментальный экономические процессы не оказывают влияние на курс валют.

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«Я думаю, что с наибольшей долей вероятности доллар и евро будут находится примерно на том уровне, на котором находятся сейчас, если не появится каких-то обнадеживающих новостей. Возможны колебания вверх-вниз», — поделился прогнозом экономист.

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